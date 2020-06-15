تعليم الشمال تناقش مع رؤساء أقسام المديرية قضايا تربوية وإدارية

غزة- الرأي

تباحث مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، مع رؤساء أقسام المديرية في عدد من القضايا التربوية والإدارية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده مدير المديرية في مكتبه بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وجميع رؤساء الأقسام في المديرية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب أ. العرابيد، بالحضور كافة، مثمناً جهودهم في الرقي بالمديرية، وخدمة العملية التعليمية والنهوض بها، بالرغم من قلة الإمكانات والظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون نتيجة أزمة الرواتب وتداعياتها النفسية والاقتصادية والاجتماعية عليهم وعلى أسرهم.

وتطرق أ. العرابيد في حديثه عن سير امتحانات الثانوية العامة، معرباً عن ارتياحه الشديد لما تتميز به لجان المديرية من انضباط شديد، ساهم في توفير بيئة مناسبة للطلبة تُمكّنهم من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، مشيداً في ذات الوقت بلجان التوزيع والمتابعة ومختلف الكوادر المعنية بسير الامتحانات.

كما تطرّق أ. العرابيد إلى استعدادات المديرية الإدارية والفنية لانطلاق العام الدراسي الجديد (2020/2021)، مؤكداً أن الطواقم المعنية تواصل عملها على أكمل وجه، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد في موعده وبالرؤية التي تعمل عليها المديرية.

وفي ختام الاجتماع كرّم المجتمعون، الموظفة السابقة في قسم الكتب والمطبوعات أ. دعاء درويش لجهودها في خدمة العملية التعليمية، مهنئين إياها بتكليفها نائب مدير مدرسة زينب الوزير الأساسية للبنات.