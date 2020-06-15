اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة قضايا مع الأمن الداخلي

غزة- الرأي

التقى النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، والمستشار القانوني للجنة مثقال عجور، بمدير الوحدة القانونية في جهاز الأمن الداخلي وائل اللدواي وعدد من العاملين في الجهاز، بمقر المجلس التشريعي.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا التي تمس عمل جهاز الأمن الداخلي.

وبحث الجانبان إمكانية تعديل بعض القوانين القديمة التي أصبحت لا تلبي متطلبات المرحلة الحالية ولا تعالج كافة القضايا التي تعرض على الجهاز، لذا فقد تطلب العمل تعديل هذه القوانين أو إقرار قوانين جديدة تغطي كافة هذه القضايا وتراعي حقوق الموقوفين وعدم تعرضهم لأي تجاوزات تخالف القوانين المطبقة وقوانين حقوق الإنسان الدولية.

يذكر، أن هذه الزيارة جاءت في إطار ممارسة اللجنة القانونية مهامها الرقابية على الأجهزة الأمنية، حيث قامت اللجنة القانونية بتنظيم زيارة رقابية إلى جهاز الأمن الداخلي خلال الأسبوع الماضي للاطلاع على حاجة الجهاز لأية قوانين أو تعديلات قانونية تخدم العمل من جانب، وللتحقق من سلامة الإجراءات القانونية التي ينفذها جهاز الأمن الداخلي سواءً في يتعلق بالاستدعاء او التحقيق أو التوقيف و....الخ مما يدخل في اختصاص الجهاز من جانب آخر.

كما توافق الجانبان على ضرورة أن يقوم جهاز الأمن الداخلي بتزويد اللجنة القانونية بأية مقترحات لأية قوانين أو أمور تتعلق بعمل الجهاز مستقبلاً ليتم دراستها وعرضها على المجلس وفقاً للأصول.