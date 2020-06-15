إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف تعزز تعاونها مع جوال و الاعلام الحكومي

غزة- الرأي

زار وفدٌ من إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية برئاسة مديرها د. عادل الهور، شركة جوال والمكتب الاعلام الحكومي، وتأتي الزيارتان ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها الإذاعة لتعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني.

وخلال الزيارتين استعرض الهور أهم انجازات الوزارة وأبرزها، وما وصلت إليه من تنوع في البرامج الدينية والاجتماعية والصحية والتوعوية، التي تقوم ببثها والتي تهدف من خلالها إلى النهوض بالمجتمع والارتقاء بها خاصة في الفترة الاخيرة وجائحة كورونا.

بدوره رحب كل من م. عمر شمالي المدير الاقليمي لشركة جوال في غزة وأ. سلامة معروف بالوفد الزائر وثمنا الجهود التي تبذلها الإذاعة ودورها في خدمة المجتمع المحلي ورفع الوعي لدي افراده، وأبديا كامل الاستعداد للتعاون مع الاذاعة وادارتها بما يعود بالنفع على الجمهور.

وفي نهاية اللقاء أهدى د. الهور مصحفا ومجسم يحتوي على شعار اذاعة القران الكريم لكلا المؤسستين.