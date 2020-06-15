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تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يختتم المخيمات القرآنية

15 حزيران / يونيو 2020 09:35

تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يختتم المخيمات القرآنية
تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يختتم المخيمات القرآنية

غزة- الرأي

اختتمت دائرة التحفيظ بالعمل النسائي التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، سلسلة المخيمات القرآنية المنتشرة على مستوى المحافظات لطالبات المرحلة الابتدائية والعليا والثانوية بعنوان : " القرآن حياة"

وأوضحت مدير دائرة التحفيظ مها الشوبكي أن ما يقارب 230 طالبة شاركت في حفظ أجزاء من القرآن الكريم ضمن الخطة التكميلية لبرامج التحفيظ المعدة في الخطة المعتمدة لعام 2020م .

وثمنت جهود طاقم العمل المكون من المرشدات والحافظات الاتي نجحن في مشروع التحفيظ الإلكتروني في ظل أزمة كورونا, منوهة أنه تم توزيع الجوائز العينية بشكل فردي على طالبات المراكز الناجحات.

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