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أوقاف الوسطى تنفذ سلسلة زيارات لعدد من مقرات الشرطة بالمحافظة

15 حزيران / يونيو 2020 09:57

أوقاف الوسطى تنفذ سلسلة زيارات لعدد من مقرات الشرطة بالمحافظة
أوقاف الوسطى تنفذ سلسلة زيارات لعدد من مقرات الشرطة بالمحافظة

الوسطى- الرأي

نفذ وفد من مديرية أوقاف الوسطى،  سلسلة زيارات لعدد من مقرات الشرطة في المحافظة وقد ضم الوفد أ. سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية.

من جهته، أثنى مسلم على الجهود الأمنية المبذولة في المحافظة مؤكدا أن وزارة الأوقاف على جهوزية كاملة لتقديم كافة الخدمات الدينية والوعظية لأفراد وضباط الشرطة في المحافظة.

بدوره، رحب مقدم ماهر عقل مدير مركز المعسكرات الوسطى بالحضور شاكرا جهود وزارة الأوقاف المبذولة في المقرات الشرطية من تخريج دورات أحكام تلاوة وتجويد ودورات فقه وعقيدة، داعيا إلى زيادة التعاون والربط بين العملي الديني والأمني بالمحافظة

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