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" ثابت" يتفقد لجان الثانوية العامة بالوسطى

15 حزيران / يونيو 2020 10:02

الوسطى- الرأي

تفقّد كلاً من وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ومدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان،  عدداً  من لجان الثانوية العامة بمديرية الوسطى .

و شملت الجولة لجان مدرسة الرياض الثانوية للبنات، ولجنتي ممدوح صيدم الثانوية للبنات ( أ+ ب )، وخالد بن الوليد الثانوية للبنين، و مسقط الثانوية للبنات.

وأشاد د. ثابت بالأجواء الإيجابية التي صاحبت امتحانات الثانوية العامة حيث يسود الهدوء والانضباط كافة اللجان، مضيفًا أن هذا الأمر يعود لتضافر الجهود والإعداد الجيد، وشدّد على ضرورة تهيئة الأجواء وتوفير سبل الراحة للطلبة في كل لجنة من لجان الامتحانات، وعلى منح الطالب وقته للإجابة عن الأسئلة.

وحث د. ثابت الطلبة على ضرورة الاستغلال الأمثل لوقت الاختبار حتى آخر دقيقة للوصول إلى الإجابة المطلوبة عن كل سؤال وتحقيق العلامة الكاملة، متمنيًا النجاح والتوفيق لكافة الطلبة.

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