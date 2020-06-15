وحدة حقوق الإنسان تستكمل مشروع توزيع المصاحف على النزلاء

غزة- الرأي

استكملت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني مشروع "مصحف لكل نزيل" الذي بدأ في شهر رمضان المبارك .

حيث استهدف المشروع جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل في جميع محافظات قطاع غزة، وجميع النظارات بمراكز الشرطة بالمحافظات.

وتأتي هذه اللفتة الطيبة لتقويم سلوك النزلاء ولتصحيح مسارهم ولشغل وقتهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، علماً بأن المصاحف التي تم توزيعها مفسرة الكلمات .

من جانبه، أكد أ. عزات السويركي "نائب مدير عام وحدة حقوق الإنسان" أن المصحف حق لكل نزيل يتقرب به الى ربه ويشغل وقته بالقرآن، ويفهم معانيه ويتدبر آياته .

بدورهم رحّب مدراء مراكز الإصلاح بهذه الحملة، مثمنين دور وحدة حقوق الإنسان برعاية حقوق النزلاء والإطمئنان على أوضاعهم المعيشية داخل مراكز الإصلاح .

الجدير ذكره أنه تم توزيع 700 مصحف ضمن حملة "مصحف لكل نزيل".