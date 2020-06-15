وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنفذ سلسلة زيارات لعدد من مقرات الشرطة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم بناية سكنية بمخيم شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ العمل النسائي بالأوقاف يختتم المخيمات القرآنية وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف تعزز تعاونها مع جوال و الاعلام الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية صلح غزة تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة قضايا مع الأمن الداخلي وكالة الرأي الفلسطينية " وادي": الأولوية للصناعات المحلية ودعم المنتج المحلي وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عاملين أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تناقش مع رؤساء أقسام المديرية قضايا تربوية وإدارية وكالة الرأي الفلسطينية أول مستشفى لعلاج الإبل في العالم يستعد لافتتاح أبوابه في السعودية
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة حقوق الإنسان تستكمل مشروع توزيع المصاحف على النزلاء

15 حزيران / يونيو 2020 10:11

وحدة حقوق الإنسان تستكمل مشروع توزيع المصاحف على النزلاء
وحدة حقوق الإنسان تستكمل مشروع توزيع المصاحف على النزلاء

غزة- الرأي

استكملت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني مشروع "مصحف لكل نزيل" الذي بدأ في شهر رمضان المبارك .

حيث استهدف المشروع جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل في جميع محافظات قطاع غزة، وجميع النظارات بمراكز الشرطة بالمحافظات.

وتأتي هذه اللفتة الطيبة لتقويم سلوك النزلاء ولتصحيح مسارهم ولشغل وقتهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، علماً بأن المصاحف التي تم توزيعها مفسرة الكلمات .

من جانبه، أكد أ. عزات السويركي "نائب مدير عام وحدة حقوق الإنسان" أن المصحف حق لكل نزيل يتقرب به الى ربه ويشغل وقته بالقرآن، ويفهم معانيه ويتدبر آياته .

بدورهم رحّب مدراء مراكز الإصلاح بهذه الحملة، مثمنين دور وحدة حقوق الإنسان برعاية حقوق النزلاء والإطمئنان على أوضاعهم المعيشية داخل مراكز الإصلاح .

الجدير ذكره أنه تم توزيع 700 مصحف ضمن حملة "مصحف لكل نزيل".

104401209_2606032219608986_8755448301981495242_o وحدة حقوق الإنسان تستكمل مشروع توزيع المصاحف على النزلاء 103976996_2606031362942405_2736947967582161317_o 83767072_2606031522942389_4154613075846379860_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟