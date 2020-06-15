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مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

15 حزيران / يونيو 2020 10:20

طفلة مريضة بسرطان الدم ترقد بمستشفى الرنتيسي بغزة- من الارشيف
طفلة مريضة بسرطان الدم ترقد بمستشفى الرنتيسي بغزة- من الارشيف

غزة- الرأي

وجه مركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة يوم الخميس الماضي، إلى وزيرة الصحة بالحكومة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، حول ضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأشار المركز في رسالته إلى أن الخدمات العلاجية في قطاع غزة لمرضى السرطان محدودة، وبات المرضى يواجهون أشكال متعددة من التحديات، من بينها العجز في الأدوية المستخدمة في بروتوكولات العلاج الخاصة بهم.

وأكد أن عدم الاستقرار في الأدوية يتسبب في مزيد من الألم والمعاناة للمرضى وعائلاتهم، ويحرم شريحة كبيرة منهم من حقهم في الحصول على العلاج المناسب، ويفضي إلى تراجع أوضاعهم الصحية خاصة بعد فترة طويلة من العلاج المنتظم.

وأوصى المركز في رسالته إلى ضرورة النظر في تقويم أوضاع مرضى السرطان في قطاع غزة، وتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حجم الكارثة والخطر الذي يتهدد حياة هؤلاء المرضى، والتفكير جدياً في تخصيص مرفق خاص ومتكامل لمرضى السرطان ورفده بالموارد البشرية المتخصصة، وتوفير الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية، وتأمين وصول إرساليات الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية بانتظام.

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مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

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