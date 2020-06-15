بلدية غزة تركب إشارة ضوئية يتحكم بها المشاة على شارع البحر

غزة- الرأي

نفذت بلدية غزة، تُركب إشارة ضوئية مخصصة لحركة المشاة على شارع الرشيد (البحر)، بالقرب من النادي البحري، لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل عملية قطع الطريق للمصطافين.

وتكون الإشارة الضوئية الجديدة خضراء أمام حركة المركبات طوال الوقت، ولا تتغير إلا عند طلب المشاة قطع الطريق بالضغط على الزر الموجود على الإشارة، فتتحول من اللون الأخضر إلى الأحمر أمام حركة المركبات ومن اللون الأحمر إلى الأخضر أمام حركة المشاة، وخلال مدة زمنية محددة تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر المتقطع مع إصدار صوت لتنبيه المشاة باقتراب انتهاء الفترة المخصصة لعبور المشاة.

يذكر أن هذا النموذج هو الأول في قطاع غزة وفي حال أثبت نجاحه سيتم تكراره في أماكن أخرى تشهد حركة كثيفة للمشاة وعدم تواجد لشرطة المرور.