وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى المرضى .. طبيبهم في السجون " الفيديو كونفرنس" وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى يعقد اجتماعاً للخطباء والوعاظ وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظ بالأوقاف ينسق ترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ20 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تركب إشارة ضوئية يتحكم بها المشاة على شارع البحر وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية في التشريعي تبحث الأوضاع التعليمية والصحية وكالة الرأي الفلسطينية أهالي أسري القدس يزورون أبنائهم بسجني "ريمون والنقب" وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة حقوق الإنسان تستكمل مشروع توزيع المصاحف على النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تجري نحو (65) ألف عملية جراحية خلال العام الماضي 2019 وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت" يتفقد لجان الثانوية العامة بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تركب إشارة ضوئية يتحكم بها المشاة على شارع البحر

15 حزيران / يونيو 2020 10:37

بلدية غزة تركب إشارة ضوئية يتحكم بها المشاه على شارع البحر
بلدية غزة تركب إشارة ضوئية يتحكم بها المشاه على شارع البحر

غزة- الرأي

نفذت بلدية غزة،  تُركب إشارة ضوئية مخصصة لحركة المشاة على شارع الرشيد (البحر)،  بالقرب من النادي البحري، لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل عملية قطع الطريق للمصطافين.
وتكون الإشارة الضوئية الجديدة خضراء أمام حركة المركبات طوال الوقت، ولا تتغير إلا عند طلب المشاة قطع الطريق بالضغط على الزر الموجود على الإشارة، فتتحول من اللون الأخضر إلى الأحمر أمام حركة المركبات ومن اللون الأحمر إلى الأخضر أمام حركة المشاة، وخلال مدة زمنية محددة تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر المتقطع مع إصدار صوت لتنبيه المشاة باقتراب انتهاء الفترة المخصصة لعبور المشاة.
يذكر أن هذا النموذج هو الأول في قطاع غزة وفي حال أثبت نجاحه سيتم تكراره في أماكن أخرى تشهد حركة كثيفة للمشاة وعدم تواجد لشرطة المرور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟