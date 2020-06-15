وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى المرضى .. طبيبهم في السجون " الفيديو كونفرنس" وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى يعقد اجتماعاً للخطباء والوعاظ وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظ بالأوقاف ينسق ترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ20 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تركب إشارة ضوئية يتحكم بها المشاة على شارع البحر وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية في التشريعي تبحث الأوضاع التعليمية والصحية وكالة الرأي الفلسطينية أهالي أسري القدس يزورون أبنائهم بسجني "ريمون والنقب" وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة حقوق الإنسان تستكمل مشروع توزيع المصاحف على النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تجري نحو (65) ألف عملية جراحية خلال العام الماضي 2019 وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت" يتفقد لجان الثانوية العامة بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

يبحث عمل حلقات الديوان

ديوان الحفاظ بالأوقاف ينسق ترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ20

15 حزيران / يونيو 2020 10:42

ديوان الحفاظ بالأوقاف يبحث عمل حلقات الديوان وترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ20
ديوان الحفاظ بالأوقاف يبحث عمل حلقات الديوان وترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ20

غزة- الرأي

عقدت دائرة ديوان الحفاظ بالإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم، اجتماعاً لمشرفي المحافظات، وذلك بهدف بحث ومناقشة عمل حلقات الديوان والاستعدادات الخاصة  بترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ(20) التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا, وتقييم المحافظات خلال العام الجاري.

وأثنى مدير ديوان الحفاظ م. طارق أبو يونس على جهود مشرفي الديوان التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بحفظة كتاب الله، مؤكدًاً على ضرورة مواصلة العمل وبذل أقصى الجهود لخدمة كتاب الله, منوهًا الى أن جميع طلاب الديوان سيشاركون  في فروع المسابقة وفق ختماتهم والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 13/7/2020م

وأكد على ضرورة العمل على متابعة المحفظين في عملية التثبيت الإلكتروني للطلاب، وحل الإشكاليات التي تعيق عملية التثبيت بالتعاون مع أقسام التحفيظ في المحافظات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟