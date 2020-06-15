ديوان الحفاظ بالأوقاف ينسق ترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ20

غزة- الرأي

عقدت دائرة ديوان الحفاظ بالإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم، اجتماعاً لمشرفي المحافظات، وذلك بهدف بحث ومناقشة عمل حلقات الديوان والاستعدادات الخاصة بترتيبات مسابقة الأقصى المحلية الـ(20) التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا, وتقييم المحافظات خلال العام الجاري.

وأثنى مدير ديوان الحفاظ م. طارق أبو يونس على جهود مشرفي الديوان التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بحفظة كتاب الله، مؤكدًاً على ضرورة مواصلة العمل وبذل أقصى الجهود لخدمة كتاب الله, منوهًا الى أن جميع طلاب الديوان سيشاركون في فروع المسابقة وفق ختماتهم والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 13/7/2020م

وأكد على ضرورة العمل على متابعة المحفظين في عملية التثبيت الإلكتروني للطلاب، وحل الإشكاليات التي تعيق عملية التثبيت بالتعاون مع أقسام التحفيظ في المحافظات.