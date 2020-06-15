الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى يعقد اجتماعاً للخطباء والوعاظ

غزة- الرأي

عقد قسم الوعظ والإرشاد اجتماعاً للخطباء والوعاظ، وذلك في سياق تقييم العمل الدعوي خلال جائح كورونا، واطلاعهم على آلية العمل في المرحلة المقبلة .

ورحب مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم بالخطباء والوعاظ، مثمنًا في الوقت ذاته جهودهم الطيبة خلال الفترة الماضية، داعيا إياهم إلى تكثيف الجهد الدعوي بعد افتتاح المساجد.

من جهته أكد رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ مصعب درويش على ضرورة التزام الخطباء والوعاظ بتعليمات الوزارة، وزيادة الجهد الدعوي في الفترة القادمة، مع التركيز على الدعوة الإلكترونية والجولات الدعوية الميدانية.