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لـ 120 شابًا بقيمة 240 ألف دولار

"الشباب والرياضة" تعلن أسماء المستفيدين من قرض الزواج

15 حزيران / يونيو 2020 11:13

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة – صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن أسماء (120) شاباً من المسجلين لقرض الزواج الحسن لدورة شهر (يونيو/2020)، بعد إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين صباح اليوم الاثنين، في صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر القرعة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، وجمال العقيلي مدير عام الشباب، والمدراء العامون بالوزارة.

وتحدث أحمد محيسن وكيل الوزارة خلال مراسم القرعة التي تم بثها مباشرة عبر صفحتي وزارة الشباب والرياضة وصندوق دعم الشباب على الفيس بوك، وحيا الشباب الفلسطيني على صمودهم وصبرهم، وقال:" الوزارة تسعى جاهدة لتقديم العديد من الخدمات عبر صندوق دعم الشباب، لدينا قروض حسنة للزواج والمنحة القطرية للزواج، والمشاريع الصغيرة، ونحضر لإطلاق حاضنة للابتكارات والبحث العلمي".

وذكر محيسن أن القروض الحسنة للزواج تشمل في هذه الدورة (120) شاباً بقيمة تصل إلى (240) ألف دولار، سيتم تسديدها بشكل ميسر بواقع (50) دولار شهريا، مضيفا: "هذا القرض يمثل مساهمة لدعم تأسيس أسر فلسطينية، والتخفيف  على الشباب المقبلين على الزواج".

 

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