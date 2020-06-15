التنمية الاجتماعية تستأنف مؤتمر الحالة لإيجاد حلول لقضايا النساء المعنفات

غزة- الرأي

استأنف بيت الأمان رعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، العمل في مؤتمر الحالة لإيجاد آليات حل لمشكلات النساء والفتيات المعنفات الايواء والاستشارات.

جاء ذلك بحضور اللجان المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية والمستشارة القانونية الأستاذة حنان مطر في بيت الأمان.

كما وشارك في اللجان لجنة الدعم القانوني من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أ. ماجدة شحادة وأ. غادة النزلي و. أ. آية الوكيل ، ولجنة رابطة علماء فلسطين المختارأبو أشرف اسليم، ولجنة العلاقات العامة في الشرطة أ. مريم البرش وأ. أبو نوفل الضاش من وحدة الأسرة والطفولة.