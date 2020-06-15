"الزراعة" و " نماء" يناقشان محاور النهوض بالقطاع الزراعي

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، عدداً من القضايا الهامة التي تخص المزارعين الفلسطينيين، والمشاريع الزراعية.



جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من مؤسسه نماء ممثله بالدكتور منير البرش وبحضور موظفي الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، والعلاقات العامة والاعلام، وتم خلال اللقاء مناقشه العديد من القضايا المتعلقة بالمشاريع الزراعية لخدمه المزارع الفلسطيني التي تنفذها مؤسسه نماء.



واستعرض القدرة محاور النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ الخطة التشغيلية، وتحقيق الأولويات والتي من أهمها تعزيز صمود المزارعين.



كما أشاد بالدور الريادي للمؤسسات الأهلية والجمعيات الزراعية في خدمة المزارعين، ورعاية المشاريع التنموية.

