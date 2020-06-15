مباحث التفاح والدرج تُعيد مفقودات لصاحبها بعد سقوطها من شاحنته

غزة- الرأي

تابعت المباحث العامة في الشرطة - قسم مباحث التفاح والدرج في محافظة غزة - شكوى تقدم بها المواطن "أ.ع" من حي الزيتون والتي مفادها "سقوط كمية من الأدوات المنزلية " خلال سيّره بشاحنته الخاصة في منطقة الاختصاص بشارع النفق شرق مدينة غزة.

وذكرت المباحث أنها وبعد التحري ومتابعتها لكاميرات المراقبة في مكان سقوط الأدوات المنزلية تبين قيام مجهول بأخذ المفقودات ووضعها بسيارة قُولف بيضاء اللون.

وأوضحت المباحث أنها تابعت السيارة مدار اسبوعين، حيث تم التعرف على السيارة وسائقها المدعو "إ.ش" من منطقة تل الهوى جنوب غزة والذي أقر بعد استدعائه بأخذ المفقودات ووضعها في منزله، لافتةً إلى أنه تم التحفظ على المفقودات وإحالة القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.