المباحث تُسجل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة

غزة- الرأي:

سجلت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية اكثر من 32 اخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم على مستوى محافظات القطاع، مُخالفة للاجراءات الصحية.

واوضحت مباحث التموين ان طواقمها نفذَّت عدداً من الجولات المشتركة مع وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني والبلدية شملت تفقد الاسواق والمحلات التجارية والمولات الكبيرة للتاكد من الاجراءات الصحية التي تقوم بها.

واشارت مباحث التموين الى تسجيلها عدة اخطارات خلال الاسبوع الماضي بحق عدد من المطاعم غير الملتزمة بالشروط الصحية، بالاضافة الى ضبط واتلاف عدد من البضائع والسلع منتهية الصلاحية واخرى لا تصلح للاستهلاك الادمي.

واكدت انها احالت جميع المخالفين للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لتسوية اوضاعهم.

يشار إلى أن جولات مباحث التموين تأتي في اطار متابعة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة في ظل مواجهة جائحة "كورونا".