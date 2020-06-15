الاحتلال يدمر خيمة للماشية في الأغوار الشمالية

الضفة المحتلة-الرأي:

دمرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، خيمة للماشية، في منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة للتدريب، دمرت خيمة تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن قاسم، يستخدمها لإيواء أغنامه.