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تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

15 حزيران / يونيو 2020 03:56

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.

وذكرت في بيان صحفي، بعد ظهر اليوم الاثنين، أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.

ونوهت إلى أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة.

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