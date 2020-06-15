السفير العمادي: نواصل جهودنا لإدخال المنحة قريباً

فلسطين المحتلة - الرأي

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي إن دولة قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.

وأضاف العمادي في بيان نشرته اللجنة الاثنين، أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".

ونفى "بشدة" وفق البيان ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.

كما نفى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن قيمة الأموال التي سيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار، مؤكدًا استمرار جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة خاصةً.

وتصرف قطر منذ أكثر من عام منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف الأسر المحتاجة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي، وحديثًا جائحة كورونا.