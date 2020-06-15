وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدمر خيمة للماشية في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُسجل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتفقد عدداً من المشاتل الزراعة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تعلن عن انطلاق فعالياتها لمواجهة خطة الضم وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة رفح يٌنهي خلافاً مالياً بقيمة 5500 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التفاح والدرج تُعيد مفقودات لصاحبها بعد سقوطها من شاحنته وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" و " نماء" يناقشان محاور النهوض بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستأنف مؤتمر الحالة لإيجاد حلول لقضايا النساء المعنفات وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد اختبارات لمسابقات شهر رمضان لحفظ القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن أسماء المستفيدين من قرض الزواج
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفيات جديدة لفلسطينيين بالسعودية وأمريكا بفعل "كورونا"

15 حزيران / يونيو 2020 04:06

thumb
thumb

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن 5 حالات وفاة سجلت في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية وأمريكا، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان لها الاثنين، بوفاة محمد فؤاد الحادي (38عامًا) من الجالية الفلسطينية في السعودية، ومثقال سليمان القاضي (67 عامًا) في أمريكا، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلنت عن تسجيل ٣ حالات وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنين زياد محمد إبراهيم تنيره (74 عامًا)، وهويدة سليم الاخرس (58 عامًا)، وهاشم سعيد الطاهر (60 عامًا)، بسبب فيروس كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟