وفيات جديدة لفلسطينيين بالسعودية وأمريكا بفعل "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن 5 حالات وفاة سجلت في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية وأمريكا، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان لها الاثنين، بوفاة محمد فؤاد الحادي (38عامًا) من الجالية الفلسطينية في السعودية، ومثقال سليمان القاضي (67 عامًا) في أمريكا، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلنت عن تسجيل ٣ حالات وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنين زياد محمد إبراهيم تنيره (74 عامًا)، وهويدة سليم الاخرس (58 عامًا)، وهاشم سعيد الطاهر (60 عامًا)، بسبب فيروس كورونا.