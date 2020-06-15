الاحتلال يصعد من ملاحقة طلبة الجامعات بالضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف طلبة الجامعات في الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتقلت الليلة الماضية الطالب في جامعة بيرزيت، مروان أديب البرغوثي من قرية كوبر قضاء رام الله، علما أنه مصاب في قدمه برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب حاجز "بيت إيل" قبل سنتين.

كما مددت قوات الاحتلال اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت، وممثل اللجنة التحضيرية عن الكتلة الإسلامية يحيى القاروط من مدينة طولكرم، لخمسة أيام في مركز تحقيق المسكوبية، والطالب أيمن العطشان من بلدة عارورة في رام الله، 12 يوما مع منع محاميه من زيارته.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الطالبين القاروط والعطشان، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتها، في الرابع من هذا الشهر.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال عدد من طلاب جامعة بير زيت منهم عبد الرحمن علوي ومحمد حسن وباسل البرغوثي وعز شبانه ومهدي كراجه وميس أبو غوش

ولا يزال الطالب في كلية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية داوود صالح يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي في مركز تحقيق في بيتح تكفا لليوم 13 على التوالي.