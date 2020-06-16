الأزمة الاقتصادية تنهى أحلام برشلونة فى استعادة نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لن يغادر فريق باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، نحو ناديه السابق فريق برشلونة الإسباني، خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها غالبية أندية أوروبا خلال الوقت الحالى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإنه من غير المتوقع رحيل النجم البرازيلى نيمار، عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ولن يتصدر عناوين الصحف الأوروبية خلال سوق الانتقالات، كما كان يحدث فى العامين الأخيرين.

أضافت الصحيفة، أن الأزمة الإقتصادية الحالية، جعل من الصعب على برشلونة، استعادة النجم البرازيلى مرة أخرى، وفى نفس الوقت فإن النادى الباريسي، لن يتمكن من تمديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

وكان ليوناردو، المدير الرياضى، للباسجى، قد أكد فى تصريحات أخيرة، على أن نيمار سعيدا جدا مع الفريق، خاصة بعد المستوى الجيد الذى قدمه هذا الموسم مع الفريق، لذلك فإن كلا من نيمار ومبابى باقيان مع الفريق فى الموسم المقبل.

وعاد النجم البرازيلى مساء الاثنين، إلى باريس، العاصمة الفرنسية بعد أجازة طويلة فى البرازيل، بسبب الحجر الصحى، من أجل بدء الاستعداد لخوض باقى منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، التى من المتوقع أن يتم استئنافها فى شهر أغسطس المقبل.

وانضم نيمار، فى صفقة قياسية، عام 2017، قادما من برشلونة، بقيمة 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.