المجلس الأعلى يستضيف قرعة القرض الحسن للزواج

غزة-الراي

استضاف المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرعة القرض الحسن للزواج، والتي نظمها صندوق دعم الشباب، بصالة سعد صايل بمدينة غزة.

بدوره، ثمن أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الجهد الكبير الذي يقوم به الصندوق لخدمة شبابنا الفلسطيني، وعلى رأسه أ. عصام الهبيل مدير عام الصندوق.

وعبر هنية عن أمله بأن تساهم الجهات الرسمية والدولية في دعم الصندوق، ليزيد من خدماته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب.

يذكر أن صندوق دعم الشباب تأسس في العام ٢٠١٢ بقرار من د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة السابق وبتوجيهات من د. اسماعيل هنية رئيس الوزراء السابق ، وبدعم من دولة قطر بمبلغ مليون دولار.

