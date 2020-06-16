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توزيع جديد لمواعيد مباريات الدوري الإنجليزي لمواجهة أزمة غياب الجماهير

16 حزيران / يونيو 2020 06:05

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تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران مجددًا هذا الأسبوع بعد توقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر مسابقة البريميرليج، ويحتاج الريدز إلى 6 نقاط فقط للتتويج باللقب رسميًا.

وتستأنف مباريات الدورى الإنجليزي بعد غدٍ الأربعاء بمباراتي مانشستر سيتى مع أرسنال، وأستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، المؤجلين من الجولة 28 من المسابقة، وتتضمن مباريات الأسبوع الأول بعد عودة البريميرليج 3 لقاءات نارية تجمع مانشستر سيتي ضد أرسنال، وتوتنهام ضد مانشستر يونايتد، وليفربول ضد إيفرتون، وستكون مواعيد كل مباريات الأسبوع كالتالي..

مباريات الدوري الإنجليزي الأربعاء 17 يونيو

7:00 أستون فيلا × شيفيلد

9:15 مانشستر سيتي × أرسنال

مباريات الدوري الإنجليزي الجمعة 19 يونيو

7:00 نورويتش × ساوثهامبتون

9:15 توتنهام × مانشستر يونايتد

مباريات الدوري الإنجليزي السبت 20 يونيو

1:30 واتفورد × ليستر سيتي

4:00 برايتون × ارسنال

6:30 وست هام × وولفرهامبتون

8:45 بورنموث × كريستال بالاس

مباريات الدوري الإنجليزي الأحد 21 يونيو

3:00 نيوكاسل × شيفيلد

5:15 استون فيلا × تشيلسي

8:00 ايفرتون × ليفربول

مباريات الدوري الإنجليزي الاثنين 22 يونيو

9:00 مانشستر سيتي × بيرنلي

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