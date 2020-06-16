وكالة الرأي الفلسطينية توزيع جديد لمواعيد مباريات الدوري الإنجليزي لمواجهة أزمة غياب الجماهير وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى يستضيف قرعة القرض الحسن للزواج وكالة الرأي الفلسطينية الأزمة الاقتصادية تنهى أحلام برشلونة فى استعادة نيمار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُشيد مصنع أمونيا في النقب المحتل وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو: ضم الضفة قد لا يُطبق مرة واحدة ولكن على مراحل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: الفحص المخبري أكد خلو الشكولاتة من الكحول وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصعد من ملاحقة طلبة الجامعات بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية وفيات جديدة لفلسطينيين بالسعودية وأمريكا بفعل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية السفير العمادي: نواصل جهودنا لإدخال المنحة قريباً وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل
أخبار » الرياضة و الملاعب

كونتي يحسم متطلباته بالميركاتو لدعم صفوف إنتر ميلان

16 حزيران / يونيو 2020 06:09

1
1

حدد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، احتياجاته من الصفقات لتدعيم صفوف النيراتزوري استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021، ووفقًا لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"الإيطالية، إن تدعيم الهجوم أولوية للمدرب أنطونيو كونتي، في ظل إمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز عن صفوف إنتر ميلان والانتقال لبرشلونة، كما يسعى إيجاد بديل للبلجيكي روميلو لوكاكو.

ويعد الدولى البلجيكي روميلو لوكاكو الخيار المفضل لدى أنطونيو كونتي في التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان، لكن يرغب في التوصل لاتفاق لتجديد إعارة أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد الإنجليزي بالموسم الجديد، خاصة مع إقتراب لاوتارو من الإنضمام إلى برشلونة.

أضافت أن إنتر ميلان يسعى لتجديد إعارة اللاعب لموسم إضافي مع دفع جزء كبير من راتب اللاعب البالغ 12 مليون يورو سنويًا وفي حال قبول مانشستر يونايتد العرض سوف يتم تمديد إعارة اللاعب لمدة عام.

كما وضع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، البرازيلي الشاب ماتيوس كونها لاعب هيرتا برلين الألماني تحت المجهر تمهيدًا لضمه في ظل إمكانية إعارة النجم الشاب إسبوزيتو لبارما في الموسم الجديد.

وفى مركز خط وسط إنتر، فإن ساندرو تونالي نجم بريشيا هو الخيار الأول لدى كونتي ويراقب أيضًا أرتورو فيدال نجم برشلونة ولكن قدومه للنيراتزوري مرتبط بشكل كبير بمستقبل ناينغولان المعار لكالياري.

وأخيرًا، يأمل كونتي فى ضم ماراش كومبولا صخرة هيلاس فيرونا لتدعيم دفاع إنتر ميلان، ولكن الأمر مرتبط برحيل دييجو جودين نجم الفريق.

جدير بالذكر ان إنتر ميلان الإيطالى، ودع منافسات كأس إيطاليا من الدور نصف النهائى أمام نابولي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حقوقي يطالب وزيرة الصحة بتوفير رعاية شاملة لمرضى السرطان في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟