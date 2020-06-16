كونتي يحسم متطلباته بالميركاتو لدعم صفوف إنتر ميلان

حدد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، احتياجاته من الصفقات لتدعيم صفوف النيراتزوري استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021، ووفقًا لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"الإيطالية، إن تدعيم الهجوم أولوية للمدرب أنطونيو كونتي، في ظل إمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز عن صفوف إنتر ميلان والانتقال لبرشلونة، كما يسعى إيجاد بديل للبلجيكي روميلو لوكاكو.

ويعد الدولى البلجيكي روميلو لوكاكو الخيار المفضل لدى أنطونيو كونتي في التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان، لكن يرغب في التوصل لاتفاق لتجديد إعارة أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد الإنجليزي بالموسم الجديد، خاصة مع إقتراب لاوتارو من الإنضمام إلى برشلونة.

أضافت أن إنتر ميلان يسعى لتجديد إعارة اللاعب لموسم إضافي مع دفع جزء كبير من راتب اللاعب البالغ 12 مليون يورو سنويًا وفي حال قبول مانشستر يونايتد العرض سوف يتم تمديد إعارة اللاعب لمدة عام.

كما وضع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، البرازيلي الشاب ماتيوس كونها لاعب هيرتا برلين الألماني تحت المجهر تمهيدًا لضمه في ظل إمكانية إعارة النجم الشاب إسبوزيتو لبارما في الموسم الجديد.

وفى مركز خط وسط إنتر، فإن ساندرو تونالي نجم بريشيا هو الخيار الأول لدى كونتي ويراقب أيضًا أرتورو فيدال نجم برشلونة ولكن قدومه للنيراتزوري مرتبط بشكل كبير بمستقبل ناينغولان المعار لكالياري.

وأخيرًا، يأمل كونتي فى ضم ماراش كومبولا صخرة هيلاس فيرونا لتدعيم دفاع إنتر ميلان، ولكن الأمر مرتبط برحيل دييجو جودين نجم الفريق.

جدير بالذكر ان إنتر ميلان الإيطالى، ودع منافسات كأس إيطاليا من الدور نصف النهائى أمام نابولي.