محكمة صُلح خانيونس تعقد مُصالحة مُجتمعية

غزة-الراي

عقد قاضي محكمة صلح خانيونس أحمد الشيخ خليل مُصالحة مُجتمعية في قضية رفع يد بعد خلاف استمر 7 سنوات، وقد تم الصلح بين الأطراف بالتراضي وتوقيع اتفاق مُصالحة بينهم والاتفاق على تنظيم مُصالحة في المسجد دُعي إليها جميع سكان المنطقة.

و شكر الطرفان القضاء الذي ترسخه المحاكم من خلال المُصالحة المجتمعية وتقريب وجهات النظر بما يحقق العدالة ويعطي كل ذي حق حقه.

من الجدير بالذكر أن القاضي أحمد الشيخ خليل يميل للتوجه إلى طريقة المُصالحة المجتمعية في القضايا المُوكلة إليه والتي يتم الصلح فيها بالتراضي وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.