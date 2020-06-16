ما الفرق بين الأجهزة اللوحية وأجهزة كروم بوك

تمتاز الأجهزة اللوحية بوجود الكثير من المميزات بها خاصة للمستخدمين الذين يفضلون الشاشات الكبيرة، لكن هذا قد يترك المستخدمين في حيرة بين شراء جهاز تابلت أو شراء جهاز كروم بوك، خاصة وأن أجهزة كروم بوك تعتبر منافس قوي للأجهزة اللوحية، وفيما يلى نعرض مقارنة بينهما كما يلى:

- شاشة الجهاز

تأتى أجهزة كروم بوك بشاشة أكبر بحجم 11 بوصة أو أكبر، وعادة ما تكون دقتها 1366 × 768 بكسل، في حين أن الاجهزة اللوحية تمتلك شاشة أصغر ولكن دقة أفضل، مما يجعل الأجهزة اللوحية مناسبة أكثر لمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب.

- سهولة النقل

تعتبر الأجهزة اللوحية هي الفائزة عندما يتعلق الأمر بسهولة التنقل، حيث أن أكبرها من حيث الوزن لا يتجاوز وزنه 1 كجم، أما بالنسبة لأجهزة كروم بوك، فيمكنها أن تزن ما بين 1 إلى 2 كجم.

- ملحقات الجهاز



توفر أجهزة كروم بوك الكثير من الملحقات مثل لوحة تتبع ولوحة مفاتيح، بالإضافة لإمكانية استخدام الفأرة عبر البلوتوث، مما يجعل عمليات مثل: التصفح أو الكتابة مريحة للغاية، أما الأجهزة اللوحية فإنها تأتي بشاشة تعمل باللمس بشكل افتراضي.

عمر البطارية:

يوفر كلا الجهازين عمر بطارية طويل، ويمكن أن تستمر أجهزة كروم بوك بشكل عام حتى 12 ساعة، بينما بعض الأجهزة اللوحية يمكنها أن تدوم لفترة أطول تصل حتى 15 ساعة بشحنة واحدة.

التطبيقات:

يمكنك تثبيت التطبيقات على أجهزة كروم بوك والأجهزة اللوحية بشكل طبيعي، ولكن ستختلف هذه التطبيقات وفقًا لنظام التشغيل، حيث تعمل أجهزة كروم بوك بنظام التشغيل ChromeOS، وهو نظام صممته جوجل للتكامل بسهولة مع خدماتها المختلفة.