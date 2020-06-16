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بلدية خان يونس تكرم الفائز في مسابقة القراءة الرمضانية

16 حزيران / يونيو 2020 06:31

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غزة-الراي

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، الطالب حمزة يوسف الفرا الفائز في مسابقة القراءة الرمضانية الإلكترونية التي أطلقتها المكتبة العامة للبلدية خلال شهر رمضان الماضي.
وحضر التكريم رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ونائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومسؤول الأنشطة المجتمعية والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسؤولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب.
بدوره، أكد البطة حرص البلدية على الاهتمام بالقراءة من أجل تحسين مهارات النطق والتعرف على مفردات اللغة العربية والمصطلحات التعبيرية، مشيرًا إلى أن القراءة تعد من أفضل الأساليب لتحفيز العقل والنشاط الفكري، إلى جانب الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ لدى الطلبة خلال الإجازة الصيفية.
وبدوره أوضح المصري أهمية المسابقة في إثراء الجوانب الفكرية والمعرفية لدى الطلبة، مشيراً إلى أن إدارة البلدية قد وضعت مجموعة من المعايير والأسس والتي تم اعتمادها لتقييم المتسابقين.
وعبر الطالب الفرا عن مدى سعادته لإتاحة الفرصة له للمشاركة في المسابقة والتي صقلت مهارته على حد وصفه، شاكرًا جهود البلدية واهتمامها بالجوانب الثقافية.

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