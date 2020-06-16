بلدية خان يونس ومركز يافا ينفذان مبادرة لأطفال المدينة "نلعب جنب البيت"

غزة-الراي

نفذ مركز يافا الشبابي وبمشاركة بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، ولجنة حي السطر مبادرة بعنوان "نلعب جنب البيت" لأطفال الحي المذكور، وذلك من أجل التخفيف من المعاناة القائمة عليهم بسبب الحجر الصحي المنزلي الذي تلتزم به الأسر الفلسطينية لمجابهة فايروس كورنا وللحفاظ على سلامتهم.

وشارك في المبادرة، رئيس قسم العلاقات العامة بالبلدية أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ورئيس مركز يافا الشبابي أ. جمال أبو رقعة، والمدير التنفيذي لمركز يافا أ. ميسون أبو رقعة، ومسئولة لجنة المرأة بالحي أ. أحلام النجار، ورئيس قسم الشباب والرياضة في مديرية خان يونس أ. تيسير قويدر، ومدير مركز نور الحياة الشبابي أ. باسل السقا، ومسئول العلاقات العامة في بلدية القرارة أ. وسيم جرغون.

ويأتي تنفيذ المبادرة للتخفيف من معاناة الأطفال خلال الحجر المنزلي في ظل جائحة كورونا وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والسلامة والإرشادات العامة التي أطلقتها المؤسسات المختصة، والتي تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين ومنع انتشار الفايروس.

وعبر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في المبادرة والتي خففت من حجم الضغوط الواقعة عليهم، معربين عن أملهم في إعادة تكرارها ليستفيد أطفال الحي كافة.