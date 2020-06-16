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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2532 ) الثلاثاء 16/6/2020
أخبار فلسطينية
قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مواقع لحماس في غزة
عباس يجول في رام الله لحض السكان على التزام شروط مكافحة كورونا ـ…
نفق جديد تحت «باب المغاربة» في الأقصى وتوغل في غزة
العاروري: سنسلك كل الطرق لمواجهة مشروع الضم
بدران: الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع
مجلس الوزراء يعتمد حزمة حوافز للمزارعين في الأغوار لمواجهة مخططات
أخبار إسرائيلية
نتنياهو: بوتين أفشل اقتراح أوباما لدولة فلسطينية
صحيفة إسرائيلية: دول عربية تسعى لإقناع عباس بقبول خطة جزئية للضم
تبادل اتهامات بين الليكود وأزرق - أبيض بشأن تأخير تنفيذ "الضم"
نتنياهو يلمح إلى تأجيل تنفيذ خطة ضم أراضي الضفة
»إسرائيل تجدد التأكيد على مناقصة بناء 1077 وحدة استيطانية في "جفعات هاماتوس"
اخبار دولية
روسيا توافق على استخدام الفيتو من أجل إسرائيل
رحيل الطيار البنغالي الذي أسقط 4 طائرات إسرائيلية خلال حرب الأيام الستة 1967
ميلادينوف يلتقي غانتس ويبحث معه عدة قضايا
"الأمم المتحدة" تناقش حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
غرينبلات: الضفة ليست أرضاً فلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها لا يُعارض القانون!
الوفد الطبي الصيني: فلسطين الأكثر نجاحا في الإقليم في محاربة
»وزراء خارجية أوروبا يبلغون بومبيو معارضتهم لخطة الضم الإسرائيلية
أخبار عربية
السعودية تدين استمرار اسرائيل في تجاهلها للقرارات الدولية وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين
العرب بالأمم المتحدة يدعون “مجلس الأمن” لبذل جهود لوضع حد لسياسات إسرائيل غير الشرعية
قطر تعرب عن إدانتها ورفضها القاطع لعزم الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تساؤلات عن مصير مخطط الضم في ظل خلافات إسرائيلية داخلية
عجز بنسبة 35% في أدوية مرضى السرطان بغزة
تسجيل إصابات جديدة بكورونا في فلسطين.. والجهات المختصة تستعد لعودة العالقين
التحركات الفلسطينية لوقف مخطط الضم تتجه للأمم المتحدة.. وفتح تلوّح بالتصعيد وتدعو لـ”كسر…
شتية يتوعد مخالفي إجراءات السلامة ويؤكد: لم تنته الجولة الأولى من انتشار كورونا
أهالي الأسرى المقدسيين يزورون أبناءهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي على نفقتهم الخاصة
الشرق الاوسط
السلطة تؤكد تزوير قوائم «افتراضية» لمسربي أراضٍ لإسرائيل
هجوم أمني على أول دبلوماسي من أصول بدوية في إسرائيل
الخليج الامارتية
نفق جديد تحت «باب المغاربة» في الأقصى وتوغل في غزة
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يهاجم نقاطا حدودية شرق قطاع غزة بقذائف مدفعية
وكالة معا الفلسطينية: العاهل الأردني رفض محادثة نتنياهو هاتفيا
الاهرام المصرية
فلسطين: 3 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 689 حالة
الحكومة الإسرائيلية والخضوع لإرهاب المستوطنين
الغد الأردنية
قوى فلسطينية تدعو للتكاتف والتصعيد لإفشال مخطط ضم الاحتلال
الشرق القطرية
مستوطنون يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى بحراسة من الشرطة الإسرائيلية
قوات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة
قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل
الاحتلال يهدم عمارة سكنية وأربعة محلات تجارية في شعفاط
حركة الأحرار: أزمة رواتب السلطة "سياسية" لتمرير مخطط الضم
حمدونة: محاكمة الأسرى "عن بعد" ردعية وغير قانونية
الحركة الأسيرة تهدّد باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة
الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير أدهم شواهنة
القدس المحلية
الكنيست يصادق على "القانون النرويجي"
مع اقتراب ساعة الصفر لضمّها.. ماذا تبقّى من "سلة غذاء" الفلسطينيين؟
نابلس: جنود الاحتلال يستولون على جرافة والمستوطنون يحطمون ألواحًا شمسية
مدير عام الصيدلة: نعاني عجزًا بنسبة 45% في الأدوية
الديمقراطية في عصيرة القبلية تحيي ذكرى شهدائها
مجلس الوزراء يعتمد حزمة حوافز للمزارعين في الأغوار
رسم صورة الشهيد الحلاق على جدار الفصل العنصري في بيت لحم
إغلاق "المحاكم" والنيابات العامة في الخليل وبيت لحم وحلحول حتى السبت
المجمع الإنجيلي": ضم الأراضي الفلسطينية سيُصعد العنف في المنطقة
الحياة الجديدة
الخارجية: 137حالة وفاة و2039 اصابة في صفوف جالياتنا بالعالم
تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
مستوطنون يحطمون ألواح طاقة شمسية ومحتويات مساكن جنوب نابلس
لشخرة يحذر من عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي ويؤكد توجيه إنذارات
الأيام
»غزة: اتصالات لاحتواء تصعيد محتمل ووقف تدريجي لإطلاق البالونات الحارقة
»التفكجي: تكريس للقدس الكبرى وتطبيق تدريجي للضم
»سكان أم العبر المهددة: في الأغوار ولدنا وبها سنموت
وكالة صفا
تغريدات إعلامية إسرائيلية تُشعل غضبًا عربيًا
مستوطنون يحطمون ويسرقون ممتلكات مواطنين بنابلس
مستوطنون يشعلون النار بأراض زراعية شرق رام الله
"شعبنا بحاجة لتهيئة الظروف أمامه".. العاروري: سنسلك كل الطرق لمواجهة الضم
اشتية يدعو الفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة "الضم"
الأحرار: أزمة الرواتب مفتعلة للضغط على شعبنا
الاحتلال يشق طريقًا استيطانيًا رئيسيًا بالقدس
رام الله: مئات المتاجر غير ملتزمة بالبروتوكول الصحي
الاحتلال يخطر بهدم منازل في رام الله ويدمر منشأة في الأغوار
مرشحو وظيفة معلم بـ"أونروا" في غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يُشيد مصنع أمونيا في النقب المحتل
الاقتصاد: الفحص المخبري أكد خلو الشكولاتة من الكحول
الاحتلال يصعد من ملاحقة طلبة الجامعات بالضفة الغربية
وفيات جديدة لفلسطينيين بالسعودية وأمريكا بفعل "كورونا"
السفير العمادي: نواصل جهودنا لإدخال المنحة قريباً
المباحث تُسجل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة
"حماس" تعلن عن انطلاق فعالياتها لمواجهة خطة الضم
فلسطين اليوم
الاعلام العبري: صافرات الانذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة" بعد سقوط صاروخ
"العرس سيكون الليلة": شيفرة عملية عسكرية رعاها الراحل شلّح
إعلامي إسرائيلي يهدد باحتلال الأردن بدبابتين وخلال ساعتين
العاروري: هناك سيناريوهات متعددة للاحتلال للتعامل مع "ضم" الاحتلال للضفة
وفاة مستوطنين إسرائيليين بفيروس كورونا المستجد
إصابة طفل بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث سير غرب غزة
مستوطنون يحطمون الواحاً للطاقة الشمسية قرب نابلس
شرطة المرور في غزة: سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمةضد التجاوزات المرورية
سما نيوز
يديعوت: لهذا السبب.. قطر قررت تأخير وصول أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة
قرارات مجلس الوزراء.. اشتيه يدعو جميع الفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية
لبيد: نتنياهو رئيس وزراء غير شرعي
رسم صورة الشهيد الحلاق على جدار الفصل العنصري في بيت لحم
مدير عام الصيدلة: نعاني عجزًا بنسبة 45% في الأدوية
لجنة اعمار الخليل تباشر بتنفيذ مشروع جديد يستهدف المحلات التجارية في بلدة الخليل القديمة
عرب 48
حماس: مستعدون للعمل مع فتح لمواجهة الضم
الاحتلال يشق طريقا التفافيا لربط المستوطنات في القدس
حماس تطلق فعالياتها لمواجهة "الضم" وتدعو للمقاومة بكل أشكالها
الاحتلال يُواصل ملاحقة طلبة الجامعات بالضفة المحتلة
وكالة وفا
حملة في جنين لدعم المنتج الوطني لبطيخ الأغوار
"تشجيع الاستثمار": المصادقة على حزمة حوافز لل
الاحتلال يستولي على جرافة شرق نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
- 16 حزيران (يونيو)
- 2006م استشهاد المجاهدين من سرايا القدس محمد طنجرة ، وسالم أبو زبيدة من مخيم البريج، في قصف صهيوني جوي استهدفهما بصاروخ بينما كانا بالقرب من الجدار الأمني في محيط معبر "كيسوفيم" شرقي مدينة خانيونس.
- 1993م البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي يقرّ قانوناً يحظر على النواب العرب الاطلاع على تقارير أمنية وعسكرية. يعتبر أول إجراء عنصري يتخذه برلمان في العالم يفرق بين حقوق أعضائه.
- 1983م مقتل إسرائيلي وجرح العشرات في انفجار قنبلة في أحد فنادق تل أبيب.
- 1949م سلطة الاحتلال الإسرائيلية تطرد المواطنين العرب من قرى حسام وقطية والجاعونة الواقعة قرب مدينة صفد في الجليل، وتسعلى لتوطين مستجلبين يهود مكانهم.
- 1936م نسف مدينة يافا القديمة وكانت القدس ويافا ونابلس أكثر مدن فلسطين تفجرا وغليانا خلال الثورة الكبرى حتى ان احد من المسئولين السياسيين او القادة العسكريين البريطانيين لم يستطع دخولها دون تعرض للقتل والاغتيال كما ان القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين لم يستطع دخول نابلس إلا بعد ان أرسل إليها كتيبة مشاه معززة بمدافع الهاوتزر وكانت عمليات الثوار أكثر انتشارا في مدينة القدس أما فيما يتعلق بمدينة يافا فقد نقلت فيها أعلى نسبة من عمليات القنص وإلقاء القنابل لذا اتخذ القائد العام الجنرال "بيرز" سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد تلك المدن كانا برزها نسف مدينة يافا القديمة وإعادة الأمن وتشغيل الميناء وفعلا قامت القوات البريطانية بعمليات قصف شديد ومركز لإسكات مصادر نيران الثوار واستمرت الاشتباكات 18 يوماً قبل ان تتمكن القوات البريطانية من السيطرة على المدينة وتجبر السكان على إزالة المتاريس والحواجز ثم تقوم بنسف البلدة القديمة وكانت حصيلة هذه العملية نسف 220 منزلا تسكنها 450 عائلة وهدم وتشقق عدد من البيوت وتشريد 10 آلاف مواطن لكن العملية ورغم كل القوة الوحشية لم يحقق الهدف الاستراتيجي للاحتلال البريطاني في إنهاء الثورة ووقف الإضراب.
- 1923م انعقد المؤتمر في الفترة من 16- 20/6/1923 وبعد أن استمع إلى تقرير سكرتير الوفد الفلسطيني الثاني إلى الوزان ولندن ناقش مشروع المعاهدة العربية البريطانية المقدم من الشريف حسين والتي نشرت خلاصته حكومة الانتداب ورفضها لأنها مخالفة العهود المقطوعة للعرب وحقوق الشعب العربي الفلسطيني كما طالب بإلغاء السياسة الصهيونية وإنشاء حكومة وطنية نيابية مستقلة والامتناع عن دفع الضرائب لان حكومة الانتداب كانت توزعها على الجمعيات الصهيونية، وأخيراً تم الاتفاق على تشكيل وفد عربي جديد برئاسة موسى كاظم الحسيني ليقوم بإجراء مفاوضات مع أعضاء البرلمان ووزارة المستعمرات قبل التوقيع على المعاهدة، كما تم اختيار لجنة تنفيذية جديدة من 21عضوا برئاسة موسى كاظم الحسيني وتوفيق حماد وميشيل البيروني نائبي الرئيس.
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