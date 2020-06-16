النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2532 )  الثلاثاء 16/6/2020

1923م انعقد المؤتمر في الفترة من 16- 20/6/1923 وبعد أن استمع إلى تقرير سكرتير الوفد الفلسطيني الثاني إلى الوزان ولندن ناقش مشروع المعاهدة العربية البريطانية المقدم من الشريف حسين والتي نشرت خلاصته حكومة الانتداب ورفضها لأنها مخالفة العهود المقطوعة للعرب وحقوق الشعب العربي الفلسطيني كما طالب بإلغاء السياسة الصهيونية وإنشاء حكومة وطنية نيابية مستقلة والامتناع عن دفع الضرائب لان حكومة الانتداب كانت توزعها على الجمعيات الصهيونية، وأخيراً تم الاتفاق على تشكيل وفد عربي جديد برئاسة موسى كاظم الحسيني ليقوم بإجراء مفاوضات مع أعضاء البرلمان ووزارة المستعمرات قبل التوقيع على المعاهدة، كما تم اختيار لجنة تنفيذية جديدة من 21عضوا برئاسة موسى كاظم الحسيني وتوفيق حماد وميشيل البيروني نائبي الرئيس.