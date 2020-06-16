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حدث في اليابان: بيع زوج من البطيخ الأصفر بـ1114 دولاراً

16 حزيران / يونيو 2020 07:25

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بيع زوج من البطيخ الياباني أو ما يسمى بالبطيخ الأصفر، مقابل 120 ألف ين (حوالى 1114 دولاراً) وهو جزء بسيط من الخمسة ملايين ين (46 ألف دولار) التي حققتها منتجات مماثلة خلال مزاد العام الماضي.

وبيع البطيخ المنتج في يوباري في جزيرة هوكايدو (شمال) مقابل 120 ألف ين في المزاد الأول للموسم، أي أقل 40 مرة من الرقم القياسي المسجل العام الماضي، أي ليست الواقعة بالغريبة، وذلك وسط انخفاض المشاركة من قبل الكثير خوفاً من انتشار فيروس كورونا، وأراد الفائز في المزاد إظهار الامتنان والدعم للمزارعين المحليين، وفقاً لوكالة الأنباء المحلية "كيودو".

المسئولون في سوق الجملة ارجعوا انخفاض المشاركة بسبب جائحة  كورونا والذي أدت لإمتناع الزبائن الأغنياء الذين يتنافسون سنوياً على أغلى الثمار، من المجيء والمشاركة في المزاد.

وقالت تعاونية المزارعين المحليين في توما إنها تخطط لشحن حوالي 55 ألف بطيخة دينسوكي هذا العام ، مع توقع زيادة الشحنات خلال موسم الذروة في النصف الأول من يوليو.

ومن المعروف إن الفاكهة الفاخرة والأطعمة الفاخرة الأخرى تجلب أسعارًا عالية جدًا في المزادات الأولى في اليابان، حيث يستخدم المشترون غالبًاهذه الفاكهة لمطاعمهم من اجل  أغراض ترويجية وفي الوصفات التي يقدمونها.

وكان قد أغلق سوق البيع بالجملة منذ 20 نيسان/أبريل كجزء من الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن أقيم فيه مزاد لمرة واحدة من أجل حشد الدعم للمنتجات المحلية.

وسجّلت هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال البلاد والمقصد السياحي الشهير، عدداً كبيراً من الإصابات بوباء كوفيد 19 إلى جانب طوكيو وأوساكا ومدن أخرى.

 وبشكل عام يعشق اليابانيون الفاكهة الفاخرة وهي من الهدايا المرغوبة جدا، حيث يقول الخبراء أن"الفاكهة خير ممثل للمواسم، وفي اليابان منذ فترة طويلة تقليد تقديمها كهدايا".

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