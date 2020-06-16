سيدة تنفق 25 ألف دولار على كلبيها

للدلال أشكال مختلفة ومتعددة، وقد تكون غريبة، فمؤخراً انتشر دلال الكثير من الحيوانات على يد أصحابها، وتختلف هنا أشكال وصور ذلك الدلال.

ففي بريطانيا، يحظى كلبان مدللان من فصيلة "الشيواوا و البيشون" بعناية خاصة ومختلفة من قبل مالكتهما، البريطانية ليون غالر.

ففي التفاصيل هي تهتم بكل تفاصيل حياتهم من الطعام والشراب وحتى الملابس والإكسسوارات الخاصة بهم، وفي تقرير تم نشره مؤخراً، فقد أنفقت ليون ذات الـ53 عاما، نحو 25 ألف دولار على كلبيها روميو من فصيلة "الشيواوا الأبيض" والبالغ من العمر ثلاث سنوات وريغي هجين فصيلتي "الشيواوا والبيشون" البالغ من العمر أربع سنوات.

وتقول في حديثها لصحيفة "ذا صن"، البريطانية، إنها تنفق ما يعادل الـ 100 دولار على طعام الحيوانات الأليفة "الفاخر" كل شهر تقربياً أو ما يزيد عن ذلك، ليس هذا فقط، فهناك جلسات الحلاقة المنتظمة والدورية والتي يعادل ثمنها 56 دولارا والتي هي من الأمور الأساسية والضرورية للكلاب.

ليس هذا كل شيء، بل كشفت السيدة البريطانية، أن هناك 360 دولارا يتم صرفهم على ملابسهما المصنعة من أجود وافضل الأقمشة متمثلة في قماش الكشمير والحرير والمطرزة بكريستال من ماركت "سواروفسكي" التجارية.

مازال هناك المزيد، فتقول السيدة إن الكلاب لا يفضلان شرب مياه الصنبور لذلك تقوم بشراء المياه الفوارة المعلبة وأكل لحم الستيك بشكل يومي.

هناك الكثير من الانتقادات التي تصل لها بسبب ما تقوم به مع الكلاب، ولكن السيدة البريطانية التي تعيش بصحبة اسرتها في مقاطعة روتشستر، في مدينة كينت البريطانية، تقول بأنها لا تكترث بما يقال حول طريقتهم في صرف الأموال على كلابهم المدللة، قائلة: "سأفعل دائما الأفضل لمصلحة كلابي، وطالما يتوافر لدينا المال، فما المانع؟ نحن لا ننفق الكثير على أنفسنا مثلما نفعل تجاه كلابنا".