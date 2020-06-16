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الصحة: استئناف اجراء عمليات الشريان السباتي في مستشفى الأندونيسي

16 حزيران / يونيو 2020 07:52

الصحة: استئناف اجراء عمليات الشريان السباتى فى مستشفى الأندونيسى
الصحة: استئناف اجراء عمليات الشريان السباتى فى مستشفى الأندونيسى

غزة- الرأي

استأنف مستشفى الأندونيسى اجراء العمليات الجراحية على الشريان السباتى،  بعد توقف دام لفترة.

وأوضح د.ابراهيم رمضان أخصائى جراحية الأوعية الدموية بالمستشفى أنه تم اجراء أول عملية اليوم لمريضة ستينية كانت تعانى من قلة التروية الدموية للدماغ وضعف فى الأطراف.

وأفاد د.رمضان خلال لقاء اعلامى  امس الاربعاء، أنه وبعد الفحوصات الطبية وإجراء الصور المقطعية تبين أن المريضة تعانى من تضيق فى الشريان السباتى جهة اليسار بنسبة 90%،ومن جهة اليمين بنسبة80%،حيث أجريت العملية لها من الجهة اليسرى بنجاح،والتى صنفها من العمليات الكبرى حيث كانت سابقا تحول للعلاج بالخارج.

وأعرب د.رمضان عن استعداده والفريق الطبى بجراحة الأوعية الدموية عن استعدادهم الكامل لإجراء العمليات الجراحية على الشريان السباتى للمرضى داخل المستشفى وبمستوى عال من المهارة والخبرة الكافية وبالإمكانات المتوفرة.

وقدم د.رمضان الذى أجرى العملية شكره للطاقم المشارك فى اجرائها ضم كلا من د.حسن المقيد استشارى جراحة الأوعية الدموية،و د.عبدالله قنيطة أخصائى جراحة الأوعية ود.مدحت أبو طبجة رئيس قسم التخدير واياد أبو جاسر من تمريض العمليات.

الصحة: استئناف اجراء عمليات الشريان السباتى فى مستشفى الأندونيسى 104096711_3405456392819948_1819129438480450206_n
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