التخطيط بالداخلية تُقدم استبانة لقياس الرضا الوظيفي لموظفيها

غزة- الرأي

قدمت وحدة التخطيط بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني استبانة لقياس مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي الوزارة في مختلف القطاعات.

وأفادت الوحدة أن عدد الاستبانات قد بلغ 170 استبانة تم اختيارهم وفق اسلوب العينة الطبقية العشوائية موزعين على كافة ادارات ووحدات الوزارة.

وبحسب التقارير الصادرة عن الوحدة فقد تضمنت الاستبانة 27 سؤال موزعين على خمسة محاور رئيسية تنوعت ما بين "طبيعة الوظيفة - الاستقرار الوظيفي – الرواتب والحوافز والترقيات – العلاقات الانسانية – العمل في ظل الأزمات والكوارث".

يذكر أن مثل هذه الاستبانات تبرز حجم الاهتمام لدى قيادة الوزارة بكافة مستوياتها بتقييم وتحسين الأداء الإداري لدى موظفي الوزارة.