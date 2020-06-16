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مباحث التموين تُسجل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة

16 حزيران / يونيو 2020 08:15

مباحث التموين تُسجل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة
مباحث التموين تُسجل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة

غزة- الرأي

سجلت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية أكثر من 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم على مستوى محافظات القطاع، مُخالفة للاجراءات الصحية. 

وأوضحت مباحث التموين أن طواقمها نفذَّت عدداً من الجولات المشتركة مع وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني والبلدية شملت تفقد الاسواق والمحلات التجارية والمولات الكبيرة للتأكد من الاجراءات الصحية التي تقوم بها.

وأشارت مباحث التموين الى تسجيلها عدة اخطارات خلال الاسبوع الماضي بحق عدد من المطاعم غير الملتزمة بالشروط الصحية، بالاضافة الى ضبط واتلاف عدد من البضايع والسلع منتهية الصلاحية واخرى لا تصلح للاستهلاك الادمي.

وأكدت انها أحالت جميع المخالفين للدايرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لتسوية أوضاعهم.

يشار إلى ان جولات مباحث التموين تأتي في اطار متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة في ظل مواجهة جايحة "كورونا".

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