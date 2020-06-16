الاحتلال يقصف عدة مناطق في قطاع غزة

غزة – الرأي:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته مساء أمس الاثنين عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على موقع شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك قصفت مدفعية الاحتلال أرض في محيط مطار رفح غزة المدمر جنوب القطاع، وقذيفتين صوب موقع شرق بلدة وادي السلقا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

إلى ذلك شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على موقع شرق رفح، ما أدى إلى تدميره، دون أن يبلغ عن إصابات.