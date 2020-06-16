جيش الاحتلال يعتقل 10 مواطنين خلال مداهمات في الضفة

غزة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ستة مواطنين من محافظة الخليل بينهم أسرى محررون.

وأفادت بأن الاحتلال اعتقل المواطنين رائد يقين الجعبري من مدينة الخليل، ويونس عرفات بصل (39 عاما) من بلدة يطا جنوبا، عقب تفتيش منزليهما.

وذكر الناشط الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل ابو مارية (52 عاما)، ومحمد شحدة حسن الصليبي (22 عاما)، وسليمان جودات سليمان بحر (21 عاما)، والمواطن نور محمد نايف الصليبي ( 18 عاما)، وتم نقلهم الى معسكر عصيون شمال بيت أمر، ليرتفع عدد المعتقلين من البلدة منذ بداية الشهر الجاري إلى 9.

كذلك قامات قوات الاحتلال باعتقال مواطنا من جنين على حاجز عنان العسكري شرق طولكرم.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمزة خيري جيتاوي من منتسبي الأمن الوطني في جنين، أثناء مروره على الحاجز المذكور.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باقتحام يعبد واعتقال الشابين حافظ ابراهيم أبو بكر، والأسير المحرر عامر عبد الرحمن بعجاوي، بعد اقتحام منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم الأمعري، خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها في عدة أحياء بمدينة رام الله، ونفذت خلالها عمليات تفتيش وعربدة، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية مؤللة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري فجرا، واعتقلت الشاب حمزة البس (20 عاما)، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

كما طالت عمليات الاقتحام أحياء: الطيرة بالقرب من سرية رام الله الأولى، والمنطقة الصناعية، وعين منجد، وبطن الهوا، حيث دارت مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.