الصحة: إصابة جديدة بـ"كورونا" في طولكرم

طولكرم – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات إلى 690.