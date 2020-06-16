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الصحة: إصابة جديدة بـ"كورونا" في طولكرم

16 حزيران / يونيو 2020 09:17

طولكرم – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات إلى 690.

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