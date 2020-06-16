هنية يكشف عن تفاصيل الدعم المقدم من المجلس الأعلى في غزة

غزة-الرأي

كشف أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن قيمة الدعم المقدم من المجلس الأعلى خلال (3) شهور الأولى من عمله، والتي تم انفاقها عبر مشاريع صغيرة خاصة بالأندية الرياضية، إضافة لتقديم مساعداتٍ مالية للأسر الرياضية في ظل جائحة كورونا، وبمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال هنية بأن المجلس قدم دعماً مالياً بقيمة (150) ألف دولار للمشاريع الصغيرة والتي استفاد منها ما يزيد عن (30) نادٍ رياضي، اضافةً لتقديمه مساعدات مالية بمبلغ (50) ألف دولار لأسر الرياضيين خلال الفترة الماضية.

وأضاف هنية بأن المجلس افتتح صالة اللياقة البدنية وكمال الأجسام " الوزير والرنتيسي"، بمبلغ (150) ألف دولار، والتي جاءت ضمن المنحة السعودية والتي شملت تطوير العديد من الملاعب والمرافق الرياضية في قطاع غزة.

وتحدث هنية عن حرص المجلس الأعلى على تثبيت واستمرار حالة الوفاق الرياضي، والتي اعتبرها أنبل ظاهرة عرفتها الأسرة الرياضية خلال السنوات الماضية في ظل حالة الانقسام، موجهاً شكره لكل من ساهم في استمرار الوفاق الرياضي من قيادات العمل الوطني، واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى والذي كان له الدور الكبير في ذلك. وأعلن هنية عن عمله مع جهات الاختصاص من أجل تأمين الرعاية للبطولات الرياضية للموسم القادم، من خلال رئاسة المجلس الأعلى والذي قدم ويقدم الكثير لرياضتنا وبالتواصل مع القطاع الخاص وبعض الشركات الراعية.

وفيما يتعلق بانتخابات الاتحادات الرياضية أكد هنية أن اللجنة الأولمبية هي صاحبة القرار في ملف انتخابات الاتحادات وموعد إجرائها، وفق ترتيباتها الخاصة ، متمنياً أن تساهم جهودها في افراز اتحادات رياضية قادرة على النهوض بالحالة الرياضية، واستكمال النجاحات التي حققت في الفترة الماضية.