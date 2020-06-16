وزارة الاسرى تنعى والد الاسير اسامة الاشقر

غزة-الرأي

نعت وزارة الاسرى والمحررين، والد الاسير اسامة الأشقر" (39 عاماً) الحاج محمد الأشقر من بلدة صيدا شمال مدينة طولكرم.

وتقدمت الوزارة، بخالص مشاعر العزاء والمواساة للاسير وعائلته، وتمنت له الفرج القريب والعاجل من سجون الاحتلال .

يشار بأن الراحل محمد الاشقر، عرف بمناصرته قضايا الأسرى ومشاركته الدائمة بالاعتصامات التي تنظم تضامنا مع الاسرى.

يذكر ان الاسير أسامة الأشقر" اعتقل بتاريخ 14/ 11/ 2002، في كمين نصب له في بلدة شويكة قضاء المدينة، بعد مطاردةٍ استمرت عامين، وخضع للتحقيق لأكثر من 3 شهور متواصلة ، ووجه له الاحتلال تهمه تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الاحتلال وجنوده، وحكم عليه بالسجن المؤبد 8 مرات و 50 عاما.