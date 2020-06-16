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بمشاركة جهات رسمية وأهلية...

"الاوقاف "تستعد لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ

16 حزيران / يونيو 2020 10:30

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غزة-الرأي

تستعد مديرية أوقاف غزة لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ بحي التفاح الشرقي بالمحافظة،  يوم السبت القادم, بمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية, وذلك خلال لقاء عقدته المديرية لبحث المبادرة مع ممثلين عن وزارة الحكم المحلي ومركز المشروع الشبابي الخيري ولجنة حي التفاح الشرقي وبلدية غزة.

واستعرض مدير أوقاف غزة د. محمد سالم سبل وآليات تنفيذ المبادرة, منوهًا الى أن المبادرة سيتم تنفيذها من قبل متطوعين من جهات مجتمعية متعددة وعائلات المنطقة، داعياً إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة لإنجاح المبادرة تعظيماً لحرمة المقابر واكراماً للأموات.

وثمن سالم جهود الجهات المجتمعة في إنجاح مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان مقدماً الشكر الجزيل للمبادرين والمتطوعين والمشرفين والداعمين.

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