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أوقاف غزة تفتتح مسجد الخليل شرق الزيتون بالمحافظة

16 حزيران / يونيو 2020 10:33

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افتتحت مديرية أوقاف غزة مسجد الخليل شرق الزيتون بمحافظة غزة وذلك بالتعاون مع لجنة إعمار المسجد بحي الزيتون, بحضور ومشاركة د. محمد سالم مدير أوقاف غزة و ولجنة الإعمار وقيادات مجتمعية وفصائلية ولفيف من العلماء والدعاة وأهالي الحي.

بدوره، أكد سالم علي أهمية إعمار المساجد لتحقيق هدف ورسالة المسجد, في إعداد القادة والذاكرين والموحدين والمؤمنين الذين يدافعون عن كرامة, منوهًا الى أن المساجد تسهم في التربية الإيمانية والسلوكية.

وثمن سالم جهود وزارة الوقاف والمتبرعين الكرام و لجنة الإعمار وأهل الحي, على دورهم الكبير في دعم المسجد ليخرج بهذه الصورة, داعيًا في الوقت ذاته الخيرين من داخل فلسطين وخارجها إلي المزيد من البذل والعطاء لإعادة إعمار باقي المساجد التي دمرها الاحتلال.

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