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وفقا لاجراءات الوقاية

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تدعو لدراسة إعادة الحياة للمرافق الاقتصادية تدريجيا

16 حزيران / يونيو 2020 10:40

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غزة-الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اجتماعاً دورياً لها، لمناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجهه المواطنين، ومتابعة توصياتها للجهات الرسمية في قضايا مختلفة.
ناقشت خلاله مناشدة أصحاب البسطات الشعبية بفتح الأسواق الشعبية، والتي أغلقت سابقاً ضمن إجراءات منع انتشار فايروس كورونا.
وأبدت اللجنة الاقتصادية حاجة أصحاب البسطات وكل المرافق الاقتصادية في إعادة فتحها ودوران عجلة العمل فيها، بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب توقف العمل لنحو شهرين لمنع انتشار فايروس كورونا في قطاع غزة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة أن يكون لدى الجهات الرسمية مراعاة خاصة لفئة أصحاب البسطات، موضحة أنها ستطالب الجهات المختصة بسرعة النظر في موضوع إعادة فتح الأسواق الشعبية، ووضع حلول تحافظ على صحة سلامة المواطنين وأصحاب البسطات.
كما وناقشت اللجنة سياسة إحلال الواردات، ودعم المنتج المحلى، مؤكدة على ضرورة أن تقوم وزارتي الاقتصاد والمالية بوضع سياسات لدعم المنتج المحلي وتطويره من اجل تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها العديد من القضايا مثل تطوير العمل في معبر كرم أبو سالم، وتطوير الكوادر العاملة في مجال الاقتصاد والمالية في الجهات الرسمية بما يضمن أفضل النتائج.
 

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