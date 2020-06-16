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هندسة المتفجرات بالشرطة تُنظم يومًا تدريبيًا لضباطها وأفرادها

16 حزيران / يونيو 2020 10:52

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غزة-الرأي

نظّمت دائرة هندسة المتفجرات التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية بجهاز الشرطة يومًا تدريبيًا لجميع طواقمها في مقر مدينة عرفات للشرطة في محافظة غزة.

وتخلل اليوم التدريبي تدريب طواقم هندسة المتفجرات ميدانياً على كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، والخطيرة بعدة طرق ووسائل بالإضافة إلى التدريب على المدفع المائي، وكيفية التركيب والتوجيه على الجسم المشبوه حسب طبيعته الهندسية.

بدورها ، أوضحت دائرة هندسة المتفجرات أن هذا التدريب يأتي ضمن الخطة التشغيلية من العام الجاري، والذي يهدف إلى تدريب الطواقم ورفع الجهوزية لدى الضباط والعناصر للتعامل مع أي حدث ميداني.

ونفذت طواقم الهندسة خلال اليوم التدريبي مناورةً ميدانية تخللها التعامل مع جسم مشبوه وسحبه من داخل أحد المباني، وإنزاله في ساحة الجوازات والتعامل معه من خلال إتلافه بالمدفع المائي عن بعد باستخدام الوسائل والأدوات الهندسية المتخصصة.

جدير بالذكر أن دائرة هندسة المتفجرات بجهاز الشرطة الفلسطينية تقوم بمهام حفظ أمن وسلامة المواطنين من خلال تأمينها، ومسحها لكافة المرافق العامة، بالإضافة إلى تعاملها مع الأجسام المشبوهة وكافة مخلفات الاحتلال

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