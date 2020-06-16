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"يديعوت": أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

16 حزيران / يونيو 2020 11:17

أحلام التميمي
أحلام التميمي

القدس المحتلة – الرأي:

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس فرض عقوبات اقتصادية على الأردن، لتسليمها أسيرة محررة بصفقة "وفاء الأحرار".

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تدرس تأخير المساعدات المالية للأردن، لحين الاستجابة، وتسليمها الأسيرة المحررة، أحلام التميمي.

وقالت يديعوت، إن التميمي، مطلوبة للـ FBI، بسبب قيامها بتنفيذ عملية التفجير بمطعم "سوبارو" بالقدس، بالعام 2001، التي أدت لمقتل 15 شخص، بينهم مواطن أمريكي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت بالسابق من الحكومة الأردنية، تسليمها التميمي، لكن الأردن رفضت ذلك.

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