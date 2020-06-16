العدل تستقبل عميد المعهد العالي للقضاء ويناقشان آلية سير العمل داخل المعهد

غزة-الرأي

التقى المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المستشار سامي الاشرم وذلك في اطار الجهود المبذولة للارتقاء بإمكانيات وقدرات المعهد التدريبية. بحضور أ. محمد الشنطي مدير عام الشؤون الإدارية و أ. علي جحا رئيس قسم مكتب العميد و أ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون في مجالات التدريب المهني والبحث العلمي والابتكار والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها وامكانية توفير مدربين ذوي خبرة من الخارج وزيادة التنسيق بين المعهد و المعاهد الأخرى في الدول المجاورة.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل توفير مقر جديد يليق بالمعهد ليكون قادراً على تلبية طموح التطور الذي نسعى إليه, مع ضرورة زيادة الدعم اللوجستي وتلبية احتياجات المعهد من موظفين بعد تعديل واعتماد هيكلية المعهد.

وبحث الطرفان امكانية عودة البرامج و الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد وفق الاجراءات المتبعة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء شكر عميد المعهد المستشار على حرصه في بحث وتطوير اوضاع المعهد العالي للقضاء متطلعين لمزيد من التعاون ولاستمرار الشراكة بينهم والوزارة، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك مع كافة مؤسسات العدالة ، في سبيل خدمة المجتمع والنهوض به.