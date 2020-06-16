صرف 500 شيقل لـ18 ألف أسرة من صندوق "وقفة عز"

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، البدء بصرف الدفعة الأولى من صندوق وقفة عز بقيمة 500 شيقل، لنحو 18.002 ألف من الأسر المتضررة، جراء جائحة "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن بواقع (75%) للمحافظات الشمالية، و (25%) للمحافظات الجنوبية، وتشمل هذه الدفعة ما نسبته (52%) لأسر يرأسها ذكور، و (48%) لأسر ترأسها نساء.

وأضافت، أن حوالي 50% من المستفيدين جاء من خلال تدقيق وفحص استمارات المنكشفين الجدد، وحوالي (20%) من قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية لأسر فقيرة لا تتلقى مساعدات، و(30%) لأسر رشحتها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.

وأكدت الوزارة، أن جميع الأسر خضعت للفحص والتدقيق على مدار أكثر من شهرين بالتعاون عدة وزارات، لافتة إلى أنها شرعت بإعداد الدفعة الثانية، والتي ستضم 12 ألف أسرة.