تكريم مجمع الشفاء الطبى من قبل جمعية الإغاثة 48 – بغزة

غزة-الرأي

كرمت جمعية الإغاثة 48 – مكتب قطاع غزة إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثل بمديرها العام د. محمد أبو سلمية ومدير دائرة المختبر وبنك الدم بالمجمع د. حسام راشد والفريق المخبري تقديرا لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى خاصة أخصائيين المختبر الذين ساهموا في سحب الدم لإنقاذ حياة المرضى والأفراد .

كما وقدم د. راشد شكره لوفد جمعية الإغاثة 48 علي تكريم موظفي الدائرة والذي يصادف اليوم العالمي للتبرع بالدم ، مبينا أن هذه اللفتة الكريمة تدل على صدق الانتماء والمشاعر وقوة العلاقة بين مجمع الشفاء الطبي ومؤسسات المجتمع المحلي الجمعيات الدولية ، مؤكدا على حرص العاملين الدائم في دائرة المختبر و خدمة أبناء شعبهم والوقوف جنباً إلى جنب .

وأشاد د. أبو سلمية بالخدمات والدعم الذي قدمته جمعية الإغاثة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع الصحي وخاصة مجمع الشفاء الطبي متمنيا المزيد من الدعم لخدمة مرضانا الذين يستحقون أفضل خدمة صحية .