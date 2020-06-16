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وزارة التعليم تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث

16 حزيران / يونيو 2020 11:54

التعليم تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث
التعليم تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، لقاًء مع إدارة تعليم وكالة الغوث لمناقشة عدة قضايا تعليمية.
وحضر اللقاء من التعليم د. محمد صيام مدير عام التعليم العام، وأ. فاطمة الخالدي مدير دائرة التعليم الخاص، وأ. إيمان عبيد رئيس قسم متابعة التعليم بالوكالة، وأ. فادي الأشقر رئيس قسم المدارس الخاصة، ومن وكالة الغوث د. رأفت الهباش مدير منطقة شرق غزة التعليمية .
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة والتعاون المشترك بين الوزارة ووكالة الغوث في عدة قضايا منها الشؤون التعليمية.
كما جرى التطرق لعدة قضايا منها آلية انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس التابعة للوكالة و تعميم نماذج القبول و الانتقال وتوثيقها بالمديرية والمنطقة التعليمية بالوكالة عند انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى.
وأهمية توثيق أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس التابعة للوكالة إلى المدارس الحكومية وبالعكس ، وتوحيد العمل بصحيفة الطالب الصحية للصف الأول الأساسي ما بين وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث فيما يضمن سلامة الإجراءات التي تخص الطالب عند التحاقه بالمدرسة .
و تم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون المشترك في مجمل القضايا بما يعود على استمرار تطوير العملية التعليمية وتقديم الخدمة لطلبتنا.
 

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