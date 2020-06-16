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وزارة التعليم تنفذ دورة نوعية في "إعداد مدربين في إدارة الصفوف الافتراضية"

16 حزيران / يونيو 2020 11:55

وزارة التعليم تنفذ دورة نوعية في "إعداد مدربين في إدارة الصفوف الافتراضية"
وزارة التعليم تنفذ دورة نوعية في

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة ، بتنفيذ دورة تدريبية نوعية في مجال إعداد مدربين في إدارة الصفوف الافتراضية Google Classroom.

وتُسجل الدورة تحولاً مهماً في مجال خطط وتوجهات الوزارة في التعليم الالكتروني واستمرار ادخال الحوسبة في ميدان التربية ، حيث تهدف إلى تمكين المعلمين من إدارة التعليم عن بعد في الظروف العادية ضمن العمل التدريسي أو في حالات الطواريء.

وتأتي الدورة التخصصية والحديثة بناء على توجيهات وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، ومتابعة الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، والإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات قسم التعليم الالكتروني، والمعهد الوطني للتدريب.

وينفذ التدريب فريق التمكين الرقمي بوزارة التعليم ، ويعقد بشكل وجاهي في عدة مراكز تابعة للتعليم بالقطاع ، ويستهدف 80 مدرباً مركزياً من مشرفين ومديري مدارس ومعلمين بواقع 12 ساعة تدريبية لمدة 4 أيام ، ومن المقرر أن يقوم هؤلاء المدربين في وقت لاحق بتدريب جميع معلمي محافظات قطاع غزة في هذا المجال.

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